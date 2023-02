In Deutschland tätigte der Investment Manager in 2022 Transaktionen mit einem Volumen von knapp 620 Millionen Euro. Insgesamt tätigte Savills Investment Management weltweit Transaktionen in Höhe von 3,6 Mrd. Euro, wovon 3,1 Mrd. auf Europa und 540 Mio. auf den Raum Asien-Pazifik entfallen.

[…]