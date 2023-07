Savills IM erwirbt zwei projektierte Wohnsiedlungen in England

Savills Investment Management (Savills IM) baut seine Aktivitäten im Living-Sektor kontinuierlich aus. Zuletzt wurden im Rahmen eines Forward Fundings zwei projektierte Wohnsiedlungen mit Einfamilienhäusern in den englischen Midlands für insgesamt rund 50 Millionen Britische Pfund erworben. Alle Objekte werden von Urban & Civic entwickelt. Die Transaktionen wurden Off-Market getätigt.

