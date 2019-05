Savills IM erwirbt weiteres Einzelhandelsobjekt für Nordic Retail Fonds

Savills Investment Management (Savills IM) hat für den Einzelhandelsfonds Savills IM Nordic III – Retail ein Einkaufszentrum in Helsingborg, Schweden, erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Objekt besteht aus drei Etagen mit Unter-, Erd- und Obergeschoss und verfügt über insgesamt neun Geschäfte, drei Restaurants, ein Fitnessstudio sowie kleinere Büro-und Lagerräume. Zu den Mietern zählen unter anderem Åhléns AB (Kaufhauskette), KappAhl AB (Mode) und Stadium Sweden AB (Sportartikel). Die vermietbare Fläche beträgt ca. 7.800 m².



Helsingborg ist eine der am schnellsten wachsenden Städte in Schweden, wobei sich das Objekt an einem etablierten Standort auf der Haupteinkaufsstraße Kullagatan befindet. Kullagatan ist die wichtigste Einzelhandelsdestination der Stadt und eine der ältesten Fußgängerstraßen Schwedens mit einem breiten Dienstleistungsangebot in der unmittelbaren Umgebung.



Der Savills IM Nordic III – Retail zielt als Core+ Fonds auf eine nachhaltige Ausschüttungs- und Gesamtrendite ab. Angestrebt ist eine jährliche Gesamtrendite (IRR) von 7 bis 9 Prozent sowie eine Ausschüttungsrendite von mindestens 5,5 Prozent. Ziel-Investments sind dominante Einzelhandelsimmobilien mit hohem Ertragspotenzial in Toplagen. Im Fokus stehen innerstädtische Geschäftshäuser, lokal dominante Einkaufszentren, Fachmärkte sowie Fachmarktzentren in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Die Zielgröße des Fonds liegt bei mindestens 500 Millionen Euro. Der Fonds ist offen für weitere Investoren.



„Für Investments in Einzelhandelsimmobilien in Skandinavien sprechen das stabile BIP-Wachstum, die niedrige Arbeitslosigkeit sowie das wachsende Pro-Kopf-Einkommen in der Region, mit entsprechend positiven Auswirkungen auf Konsumausgaben und Einzelhandelsumsätze. Deshalb drängen lokale und internationale Einzelhändler weiterhin in die nordische Region, was sich wiederum in wachsenden Mietpreisen sowie hoher Nachfrage nach hochwertigen Einzelhandelsflächen – bei gleichzeitig geringem Angebot – niederschlägt“, sagt Peter Broström, Head of Nordics bei Savills IM.



Robert Göthe, Director Investment bei Savills IM, ergänzt: „Mit dem aktuellen Ankauf wächst das Portfolio des Savills IM Nordic III – Retail auf insgesamt sieben Objekte in Schweden und Dänemark. Die Stadt Helsingborg an der Küste Südschwedens gehört zu den am schnellsten wachsenden Städten des Landes. Mit der Top-Lage in der wichtigsten Einkaufsstraße der Stadt sowie der Vermietung an etablierte Einzelhändler passt das Objekt perfekt zur Strategie des Fonds. Wir sind aktuell dabei, weitere potenzielle Ankäufe zu identifizieren.“