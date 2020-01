Savills IM zahlt 11,5 Mio. Euro für weitere DHL-Umschlaghalle

Savills Investment Management hat für seinen Savills IM European Logistics Fund 2 (ELF 2) im Rahmen eines Off-Market-Deals eine moderne Umschlaghalle in Koblenz für 11,50 Mio erworben. Das etwa 4.415 m² umfassende, aus dem Jahr 2014 stammende Objekt wurde von dem Projektentwickler Casaplan Seeliger GmbH veräußert und befindet sich in einem etablierten Gewerbegebiet nördlich des Stadtzentrums von Koblenz und in der Nähe des Rheinhafens. Langfristiger Mieter der Halle ist DHL, die das Objekt als Zustellbasis für die Stadt Koblenz und die umliegenden Gemeinden nutzt.

