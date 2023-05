Savills IM erwirbt Supermarktportfolio in Portugal

Savills Investment Management (Savills IM) erwirbt für seinen „European Food Retail Fund“ (EFRF) ein Supermarktportfolio mit vier strategisch gelegenen Objekten in Portugal. Der Kaufpreis lag bei rund 39 Millionen Euro.

.

Die vier etablierten Supermärkte in Portugal befinden sich in Gulpilhares, Olhão, Castelo Branco und Nazaré. Die insgesamt 21.600 m² Mietfläche sind vollständig und langfristig an Continente vermietet, Portugals führenden Lebensmitteleinzelhändler, der im Mehrheitsbesitz der Sonae Gruppe ist. Alle Objekte werden voraussichtlich nach BREEAM „Good“ zertifiziert – die Zertifizierungsprozesse laufen bereits.



„Die vier Supermarktimmobilien in Portugal bilden mit ihrer langfristigen Vermietung an den führenden Lebensmittelhändler Continente eine attraktive Ergänzung für das Portfolio unseres Savills IM European Food Retail Fund. Mit Bestandsobjekten in sieben Ländern ist das EFRF-Portfolio breit aufgestellt. Zur weiteren Diversifikation liegt unser Investmentfokus auf weiteren Supermarktportfolios sowie Nahversorgungszentren in allen europäischen Investmentmärkten, insbesondere in Spanien, Portugal, Italien, Großbritannien, Irland, Benelux und den Nordics”, sagt Kathrin Michalzik, Fondsmanagerin bei Savills Investment Management.



„Mit unserer starken europäischen Investmentplattform konnten wir – auch in dem aktuell überaus herausfordernden Marktumfeld – vier weitere attraktive Objekte für den European Food Retail Fonds sichern. Der krisenresistente Lebensmittelhandel, für den stationäre Geschäfte auch in Zukunft von zentraler Bedeutung bleiben, bildet weiterhin eine attraktive Investmentalternative für Investoren“, ergänzt Ian Jones, Director of Investment bei Savills Investment Management.



Das Portfolio des EFRF wächst mit diesem Ankauf auf ein Volumen von 470 Millionen Euro – mit Objekten in den Niederlanden, Irland, Dänemark, Großbritannien, Deutschland und nun Portugal. Die Kapitalzusagen institutioneller Investoren für den auf den Lebensmitteleinzelhandel fokussierten deutschen Spezialfonds liegen bei rund 370 Millionen Euro.



Savills Investment Management wurde bei der Transaktion von RPE, Uría Menéndez, Savills Tech. Advisors und PwC beraten.