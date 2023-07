Savills IM erwirbt Supermarktimmobilien in Spanien

Savills Investment Management hat für seinen European Food Retail Fonds zwei zentral gelegene Supermärkte in Spanien von den beiden Entwicklern Ten Brinke und OMO erworben, mit denen der Assetmanager die Zusammenarbeit mittelfristig weiter ausbauen will.

.

„Mit den beiden Supermarkt-Immobilien in Spanien konnten wir das Portfolio unseres European Food Retail Fund um weitere moderne Objekte ergänzen, die langfristig an einen bonitätsstarken Einzelhändler vermietet sind. Dem Fonds, der bereits über sieben Länder breit diversifiziert ist, steht noch weiteres Eigenkapital zur Verfügung, das investiert werden kann. Wir sind daher auch weiterhin auf der Suche nach Investmentopportunitäten an florierenden Standorten in Spanien, Portugal, Italien, Großbritannien, Irland, Benelux und den Nordics„, so Kathrin Michalzik, Portfolio Managerin bei Savills Investment Management. Der deutsche Spezialfonds verfügt über Kapitalzusagen deutscher institutioneller Investoren in Höhe von rund 370 Millionen Euro.



Der Supermarkt in Alzira bei Valencia wurde Ende Juni vom Entwickler Ten Brinke erworben und verfügt über rund 1.660 m² Mietfläche. Mit dem Erwerb dieses neu errichteten Objekts baut der EFRF sein Fondsportfolio weiter aus und profitiert von der wachsenden Nachfrage der lokalen Bevölkerung sowie des Lebensmitteleinzelhandels vor Ort. Der führende Lebensmittelhändler Aldi konnte als langfristiger Mieter für die komplette Fläche in der Calle Virgen de la Murta 58 gewonnen werden. Bei der Transaktion waren Eversheds Sutherland, Arcadis und PwC beratend tätig.



Das neu errichtete Objekt in Aranjuez südlich von Madrid verfügt über rund 1.770 m² Mietfläche und wurde bereits Ende 2022 im Rahmen einer Off-Market-Transaktion vom Entwickler OMO Retail erworben. Der Standort profitiert von der Nähe zu Madrid und dem wachsenden Einzelhandelsmarkt in der Region. Das Objekt ist ebenfalls vollständig und langfristig an Aldi vermietet. Das Gebäude in der Calle de Gonzalo Chacón 57 verfügt über hohe ESG-Standards. So gehören beispielsweise eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Fahrradstellplätze zur Ausstattung vor Ort. Savills Investment Management wurde bei der Transaktion von CMS, Arcadis und PwC unterstützt.



„Trotz der herausfordernden Marktbedingungen investieren wir weiterhin mit Augenmaß in Immobilien, die sich durch eine moderne Bauweise, ein attraktives Einzugsgebiet und starke Mieter auszeichnen. Neben den Akquisitionen in Spanien ist auch die im Rahmen eines Forword Purchase erworbene Supermarktimmobilie in Dublin in das Fondsportfolio übergegangen. Das moderne Gebäude inmitten des schnell wachsenden Dubliner Stadtteils Adamstown ist an Aldi und Tesco vermietet. Das „Nahezu-Null-Energie-Gebäude“ (Nearly Zero Energy Building - NZEB) hat hohe Energieeffizienz-Ratings erreicht (BER A2 bzw. A3), was den Mietern Kosteneinsparungen ermöglicht. Das Gebäude wird rein elektrisch betrieben, es entstehen also vor Ort keine Kohlenstoffemissionen aus fossilen Brennstoffen. Die Solarenergieerzeugung wird die betrieblichen Kohlenstoffemissionen und Energiekosten zusätzlich senken“, ergänzt Ian Jones, Director of Investment bei Savills Investment Management.