Savills IM erwirbt Panattoni Park Bremen Süd

Savills IM hat für seinen European Logistics Fund 3 (ELF 3) als erstes Deutschland-Investment den vollvermieteten Logistikpark „Panattoni Park Bremen Süd“ gesichert. Die 67.000 m² große Logistikimmobilie ist vollständig seit Fertigstellung in 2021 an die BLG Handelslogistik vermietet [wir berichteten].

