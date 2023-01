Savills IM erwirbt Logistikobjekt im schwedischen Jordbro

Savills Investment Management hat für seinen European Logistics Fund 3 (ELF 3) ein Logistikobjekt im schwedischen Jordbro, 25 km südlich von Stockholm, von Revelop erworben. Das Fondsportfolio des ELF 3 umfasst somit 18 Objekte in sechs Ländern mit einem Volumen von rund 860 Millionen Euro.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Savills Investment Management Schweden ELF 3 Aktivieren