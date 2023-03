Savills IM erwirbt Logistikneubau bei Amsterdam

Savills Investment Management hat einen Kaufvertrag für ein im Bau befindliches Distributionszentrum im Schiphol Trade Park bei Amsterdam unterschrieben. Die Fertigstellung ist für das vierte Quartal 2023 vorgesehen. Verkäufer ist Aan de Stegge Twello. Der Ankauf erfolgt für das Investment-Mandat eines deutschen Versorgungswerkes.

.

Das Distributionszentrum umfasst rund 26.570 m² Mietfläche, die sich auf die Bereiche Lager (19.923 m²), Büro (3.428 m²) und Mezzanine (3.220 m²) verteilen. Es liegt in der Logistikzone des Gewerbeparks in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Schiphol und ca. 25 km südwestlich von Amsterdam in Hoofddorp. Das gesamte Objekt ist ab der Fertigstellung vollständig und langfristig an Rapid Logistics vermietet.



Für das Distributionszentrum wird eine BREEAM „Excellent“-Zertifizierung sowie das Energielabel A+++ angestrebt. Das Objekt wird über eine Vielzahl von Besprechungsräumen und Grünflächen im Freien verfügen, um das Gemeinschaftsgefühl und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu fördern. Für den Bau werden nachhaltige bzw. recycelte Materialien verwendet, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.



Der Schiphol Trade Park strebt an, das nachhaltigste und innovativste Gewerbegebiet in Europa zu sein. Der Gewerbepark ist ein ökologisches Vorzeigeprojekt und wurde mit einem BREEAM-Zertifikat ausgezeichnet, was ihn zu einer der nachhaltigsten Arbeitsumgebungen in Europa macht. Savills IM wurde bei der Transaktion von Dentons und Drees & Sommer unterstützt. Aan de Stegge Twello wurde während des Verkaufsprozesses von CMS und TLF Real Estate beraten.



„Nach erfolgten Ankäufen Ende letzten Jahres für dieses Mandat haben wir im weiterhin herausfordernden Marktumfeld hiermit erneut eine attraktive Ankaufsgelegenheit identifiziert. Wir freuen uns, ein weiteres attraktives Objekt mit sehr hohen ESG-Standards in einer der größten Metropolregionen Europas erfolgreich und frühzeitig für unseren Investor gesichert zu haben„, erklärt Andreas Voelskow, Director Fund Management bei Savills Investment Management.



„Das Distributionszentrum von Rapid Logistics entspricht dem höchsten ESG-Standard und erfüllt damit die ständig wachsenden Anforderungen von Mietern und Investoren an die Nachhaltigkeit von Core-Logistikimmobilien. Diese Transaktion wurde Off-Market abgeschlossen“, ergänzt Marcel Fleminks, Director, Co-Head of Netherlands bei Savills Investment Management.