Savills IM erwirbt Distributionszentrum nahe Paris für ELF 3

Kurz nach seinem Debüt in Deutschland [wir berichteten], investiert der von Savills IM verwaltete European Logistics Fund 3 (ELF 3) in ein Distributionszentrum in Lieusaint im Großraum Paris. Für die Sale-and-Lease-Back-Transaktion mit SCC France investiert der Fondsmanager 35,5 Millionen Euro. Das Fondsportfolio wächst mit dieser Transaktion auf 17 Objekte in sechs Ländern mit einem Volumen von 810 Millionen Euro.

Das Distributionszentrum mit rund 30.400 m² Mietfläche befindet sich ungefähr 35 km südöstlich von Paris im Ballungsraum „Ile de France“, der mehr als 12 Millionen Einwohner zählt. Es ist langfristig und vollständig an SCC Frankreich, einen der europäischen Marktführer für IT-Dienstleistungen, vermietet. Das Gebäude könnte flexibel in bis zu drei Einheiten unterteilt werden.



Der Standort befindet sich in „Grand Paris Sud”, einem der größten Logistik-Teilmärkte innerhalb des Großraums Paris, der wiederum der größte Logistikmarkt innerhalb Frankreichs ist. Der Standort verfügt über einen direkten Anschluss an die Autobahnen A5 und A6 sowie die dritte Ringstraße um Paris (La Francilienne), über die die meisten großen Städte Frankreichs schnell erreicht werden können.



„Das zentral in einem der größten europäischen Ballungsräume gelegene, sehr gut angebundene Distributionszentrum mit seiner langfristigen Vermietung an ein bonitätsstarkes Unternehmen ergänzt unser konstant wachsendes Logistikportfolio sehr gut. Das Beispiel Lieusaint zeigt, dass es auch in einem herausfordernden Marktumfeld sehr gute Gelegenheiten gibt, attraktive Investmentopportunitäten wahrzunehmen.“, sagt Daniel Hohenthanner MRICS, Director Investment bei Savills IM.



Beraten wurde Savills IM bei der Transaktion unter anderem von Etyo, Ashurst und KPMG.