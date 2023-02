Savills Investment Management kauft für seinen im Raum Asien-Pazifik investierenden „Savills IM Asia Pacific Income and Growth Fund” (APACIG) Büroimmobilien in Brisbane sowie in Tokio. Mit diesen Ankäufen wächst das Fondsportfolio auf 20 Objekte in Australien und Japan mit einem Gesamtvolumen von rund 400 Millionen Euro.

[…]