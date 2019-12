Savills IM erwirbt Amazon-Logistikzentrum für 140 Mio. Euro

Savills Investment Management hat zwei Prime Logistikobjekte in Dortmund für rund 140 Millionen Euro erworben. Die beiden Ende 2017 fertiggestellten Logistikimmobilien verfügen über 88.884 m² Mietfläche, die vollständig und langfristig an Amazon vermietet sind. Die Transaktion erfolgte Off-Market im Auftrag eines Konsortiums institutioneller Investoren aus Südkorea. Verkäufer der beiden Immobilien ist Gulf Islamic Investments LLC aus Dubai und Rasmala Investment Bank Ltd., die die Immobilie Ende 2017 erworben hatten [wir berichteten].

.

Die beiden Logistikobjekte zählen zu den primären Distributionszentren des Onlineversandhändlers in Deutschland und gehören zu den größten Standorten des Unternehmens in Nordrhein-Westfalen. Die Objekte befinden sich im „Logistikpark Westfalenhütte“ etwa drei Kilometer nordöstlich der Dortmunder Innenstadt und profitieren von einer sehr guten Anbindung an das Straßen-, Autobahn- und Schienennetz sowie der Nähe zum Luftfrachtzentrum des Dortmunder Flughafens und dem größten Binnenhafen Europas in Duisburg.



Mit dieser Transaktion erhöht sich das Gesamtinvestitionsvolumen von Savills IM in Europa im Auftrag südkoreanischer Investoren seit August 2018 auf über 1 Milliarde Euro. Das Team Strategische Partnerschaften verwaltet somit in Summe über 4,5 Milliarden Euro für eine Reihe asiatischer Investoren.



„Nach dem Ankauf eines größeren Bürohauses hinter dem Münchener Olympiastadion Ende 2018 im Auftrag eines asiatischen Investors konnten wir nun erneut erfolgreich einen internationalen institutionellen Investor bei einer großen Transaktion in Deutschland begleiten. Der Bereich der Strategischen Partnerschaften, bei dem wir mit unserer international aufgestellten Plattform komplexe und grenzübergreifende Großdeals mit einem Volumen von 100 Millionen Euro plus zum Abschluss bringen, entwickelt sich hervorragend – wir gehen davon aus, dass dieser Trend weiter an Dynamik gewinnen wird“, erläutert Carolina v. Groddeck, Head of Germany bei Savills IM.



„Die beiden XXL-Distributionszentren in Dortmund mit ihrer zentralen Lage und optimalen Anbindung sowie die langfristige Vermietung an einen der erfolgreichsten und bonitätsstärksten E-Retailer weltweit machen sie als Investment überaus attraktiv. Die Nachfrage nach derartigen modernen, großen und eingeschossigen Distributionszentren ist hoch und es gibt relativ wenige vergleichbar attraktive Prime-Logistikstandorte mit der für den Onlinehandel erforderlichen 24/7-Nutzung. Darüber hinaus bleibt Deutschland einer der größten und liquidesten Investitionsmärkte in Europa und der Logistiksektor ist der wohl wettbewerbsfähigste von allen“, ergänzt Sönke Ezell, Head of Transaction Management Germany.



Clifford Chance war bei dem Ankauf, der Finanzierung und der Strukturierung der Transaktion beratend tätig. Drees & Sommer waren mit der technischen Due Diligence und PricewaterhouseCoopers mit der finanziellen Due Diligence mandatiert.