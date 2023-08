Savills IM ernennt Apwinder Foster zur Global Head of Strategy and Client Capital

Savills Investment Management hat Apwinder Foster zur Global Head of Strategy and Client Capital ernannt. In der neu geschaffenen Position wird sie eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung eines globalen Ansatzes zur Koordination von investorenfokussierten Initiativen und für die Produktentwicklung spielen.

Apwinder Foster verfügt über umfangreiche Erfahrung in einer Vielzahl von Führungspositionen. Zuletzt war sie Chief Operating Officer und Head of Product Strategy bei DRC Savills Investment Management – dem auf Real Estate Debt spezialisierten Geschäftsbereich von Savills IM. Nach ihrem Eintritt bei DRC Savills Investment Management im Jahr 2015 war sie maßgeblich an der Weiterentwicklung der Plattform für institutionelle Investoren bis zum Zeitpunkt des Verkaufs an Savills IM im Jahr 2018 beteiligt. Im Mittelpunkt ihrer Aktivitäten standen dabei die Bereiche Kundenbeziehungen und Produktentwicklung. Zuvor war sie Chief Financial Officer bei Kennedy Wilson Europe, wo sie maßgeblich am Wachstum des Unternehmens beteiligt war, das sich von einem verhältnismäßig kleinen Start-up im Jahr 2011 zu einem im FTSE 250 notierten Unternehmen im Jahr 2014 entwickelte. Außerdem hatte sie leitende Funktionen in der Real Estate Special Situations Group der Deutschen Bank und im Real Estate Finance Team von Merrill Lynch inne.



Als Global Head of Strategy and Client Capital übernimmt Apwinder Foster die Verantwortung für die Umsetzung der strategischen Initiativen und die Entwicklung von Pool- und Individualfonds bei Savills IM. Dieser globale Aufgabenbereich umfasst alle Regionen, mit dem Schwerpunkt auf Core-, Core Plus- und Value-Add-Investitionen in Schlüsselsektoren wie Living, Logistik und Debt sowie auf die Weiterentwicklung der neu entwickelten Impact-Strategie.