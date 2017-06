Savills IM Dynamic Cities Index identifiziert Europas dynamischste Städte

Savills Investment Management hat London, Paris, Cambridge, Amsterdam und Berlin als die Top 5 unter den dynamischen Städten in Europa identifiziert. Für den Savills IM Dynamic Cities Index wurden insgesamt 130 europäische Städte und Stadtregionen analysiert. An der Spitze des Rankings stehen europäische Städte mit soliden Fundamentaldaten wie einem starken Wirtschaftswachstum, Wohlstand, Technologie und Bevölkerungsentwicklung, die optimal positioniert sind, um von Trends wie Urbanisierung, Wissensökonomie und dem technischen Wandel zu profitieren. In den Gesamtscore flossen 60 Indikatoren ein, aus denen die Unterkategorien Innovation, Inspiration, Inklusion, Interconnection (Vernetzung), Investment und Infrastruktur gebildet wurden.

Der Savills IM Dynamic Cities Index wird von London angeführt und bewertet die britische Hauptstadt trotz kurzfristiger Turbulenzen aufgrund des Brexit weiterhin als die herausragende europäische Stadt – dies ist auf das große Spektrum wissensbasierter Industrien, Infrastruktur-Investments, Prognosen für das Bevölkerungswachstum sowie Zugriff auf Arbeitskräfte mit einer Vielzahl von Fähigkeiten zurückzuführen.



Das gesamteuropäische Ranking wird von nordeuropäischen Städten und Stadtregionen dominiert, mit London, Paris, Cambridge, Amsterdam und Berlin auf den Plätzen 1 bis 5, gefolgt von München, Dublin, Stockholm, Edinburgh und Zürich auf den Plätzen 6 bis 10. Madrid erreichte als beste südeuropäische Stadt Rang 11. Mit Berlin (5), München (6), Frankfurt (21) und Hamburg (26) zählen vier deutsche Städte zu den 30 dynamischsten Städten Europas.



Die Platzierungen basieren auf einer umfassenden Analyse, bei der vor allem auf die Zukunftsfähigkeit der Städte Wert gelegt wurde. So floss die Anziehungskraft für gut ausgebildete Talente ebenso mit in die Bewertung ein wie ambitionierte Infrastrukturprojekte, schnell wachsende Wissensnetzwerke, leistungsfähige Hochschulen, innovative Unternehmen sowie ein vielfältiges Kulturangebot. Der Savills IM Dynamic Cities Index prognostiziert, dass alle gewerblichen Immobiliensektoren langfristig von den genannten Eigenschaften profitieren werden. Der Bürosektor wird dabei durch wachsende Beschäftigungsquoten unterstützt, der Einzelhandel profitiert durch die Wohlstandsbildung, die sich positiv auf die Konsumausgaben auswirkt und die Nachfrage nach stadtnahen Logistik- und Lagerflächen wird durch die sprunghafte Zunahme des Onlinehandels und Lieferung bis zur letzten Meile, d.h. bis zur Haustür der Kunden, angetrieben.



Kiran Patel, Chief Investment Officer von Savills Investment Management, sagt: „Europas dynamischste Städte stellen sich zukunftssicher auf, indem sie ein Umfeld schaffen, das das Wachstum der Wissensökonomie fördert und so zur Wohlstandsbildung beiträgt. Die Studie zeigt, dass Größe nicht alles ist: Während einige „Superstädte“ wie London und Paris ihre bereits vorhandene Vormachtstellung weiter ausbauen, sind auch kleinere Städte wie Cambridge, Edinburgh, Dublin und Stockholm gut positioniert, um in den kommenden Jahren an Bedeutung zu gewinnen und sich zu zunehmend attraktiven Standorten für Immobilieninvestments zu entwickeln.„



Andreas Trumpp MRICS, Head of Research Deutschland bei Savills IM, ergänzt: “Deutschlands Metropolen rangieren im Savills IM Dynamic Cities Index in den Top 30. Vor allem Berlin auf Platz 5 schafft es, Talente anzuziehen. Mit drei Universitäten, sieben Fachhochschulen, vier Kunsthochschulen und 28 Privathochschulen erfüllt Berlin in besonderer Weise die gewachsenen Ansprüche der Bildungsökonomie. Hinzu kommen günstige Lebenshaltungskosten, ein kreatives Arbeitsumfeld und große kulturelle Vielfalt. Berlin profitiert vor allem von seinem hohen Vernetzungsgrad und erreichte in der Kategorie Interconnection die drittbeste Wertung aller 130 untersuchten Städte.



München, einen Platz hinter Berlin, kann ebenfalls mit seiner Wirtschaftsleistung punkten. Fünf DAX30-Unternehmen haben dort ihren Sitz, zwei weitere im unmittelbaren Umland. Die Münchener Hochschullandschaft zählt zur globalen Elite und ist zudem bestens mit den ortsansässigen Unternehmen vernetzt.



Frankfurt auf Platz 21 überzeugt als eines der wichtigsten Finanzzentren weltweit nicht zuletzt durch den stadtnahen und optimal an das Verkehrsnetz angebundenen Flughafen. Hamburg, Deutschlands Tor zur Welt, mit einem der größten Häfen Europas, landet als wichtiges Zentrum von Logistik, Handel und Industrie auf Platz 26 im Savills IM Dynamic Cities Index."