Savills IM beruft Sönke Ezell zum neuen Head of Transaction Management Germany

Savills Investment Management hat Sönke Ezell (36) zum Head of Transaction Management Germany berufen. Als Leiter des deutschen Teams wird er den weiteren Ausbau der Transaktionsaktivitäten des Investmentmanagers in Deutschland vorantreiben.

Zuvor war Ezell über 13 Jahre für Corpus Sireo / Swiss Life tätig, wo er zuletzt als Head of Investment Management für Portfolio- und Club Deals verantwortlich war. In dieser Zeit hat er in signifikantem Umfang Einzel- und Portfolio-Transaktionen im Ankauf begleitet, sowohl für den Mutterkonzern Swiss Life als auch in Partnerschaft mit nationalen und internationalen Investoren.