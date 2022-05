Savills IM beruft Claire George zur CTOO

Claire George

©

Savills Investment Management (Savills IM) ernennt Claire George als Chief Technology and Operations Officer (CTOO). Von London aus wird sie an CEO Alex Jeffrey berichten.

.

Mit der Ernennung von Claire George unterstreicht der Investmentmanager den Anspruch, seine operative Plattform und seine digitalen Leistungen auszubauen, um ein optimales Kundenerlebnis zu ermöglichen. Claire George wird die Leitung aller Aktivitäten im gesamten Unternehmen in den Bereichen Technologie und Betrieb übernehmen. Außerdem wird sie Mitglied im ‚Executive Committee‘ des Unternehmens.



Claire George ist eine Expertin auf ihrem Gebiet. Zuletzt war sie in leitenden Positionen bei Goldacre (Teil der Noe Group) und der Cromwell Group tätig. Davor hat sie über 15 Jahre bei Aberdeen Asset Management (jetzt abrdn) in leitenden Funktionen gearbeitet, zuletzt als Global Head of Investment Platform Real Estate. Claire George bringt sich zudem aktiv in Branchengremien wie der INREV (European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles) ein, wo sie Mitglied des ‚Technology Committee‘ ist.



„Der effektive Einsatz von Technologie wird für die Nutzerfreundlichkeit und Ertragsoptimierung für Investoren in der gesamten Immobilieninvestmentbranche von entscheidender Bedeutung sein. Valide Datenanalysen und technologische Lösungen spielen auch bei den Aufgaben der Immobilienbranche bei der Bekämpfung des Klimawandels eine zentrale Rolle”, sagt Claire George, Chief Technology and Operations Officer bei Savills IM.



„Die Stärkung unserer operativen Plattform, um unser Geschäft digitaler, skalierbarer und effizienter zu machen, ist ein wichtiger Pfeiler unserer Wachstumsstrategie. Claire ist eine anerkannte Expertin auf diesem Gebiet in unserer Branche. Ihr Wissen wird von unschätzbarem Wert sein, um eine hochmoderne Plattform zu entwickeln, mit der wir die Anforderungen unserer Investoren noch besser erfüllen können”, fügt Alex Jeffrey, Chief Executive bei Savills IM, hinzu.



„Die Immobilienbranche muss sich umfassend digitalisieren – nicht zuletzt, um die gesetzten Klimaziele erreichen zu können. An allen Ecken und Enden werden solide Daten und deren Analyse benötigt, um die richtigen Maßnahmen ableiten und umsetzen zu können. Auch in der deutschen Immobilienbranche herrscht diesbezüglich großer Handlungsbedarf. Insofern freuen wir uns sehr, dass wir mit Claire George eine versierte Expertin an Bord haben, die diesen bedeutenden Bereich weiter optimiert und vorantreibt”, ergänzt Carolina von Groddeck, Head of Germany bei Savills IM.