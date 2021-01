Savills IM baut AuM auf über 21 Mrd. Euro aus

Savills IM tätigt 2020 Transaktionen mit einem Volumen von mehr als 2,5 Mrd. Euro. Knapp 1,7 Milliarden Euro entfielen auf Akquisitionen und 833 Millionen Euro auf Verkäufe. Europaweit wurden ca. 825 Millionen Euro an Transaktionen im Auftrag deutscher institutioneller Investoren durchgeführt.

.

Savills Investment Management hat 2020 weltweit mehr als 2,5 Milliarden Euro Transaktionen getätigt, davon ca. 2,1 Milliarden Euro in Europa und ca. 457 Millionen Euro in Asien. Mit 1,7 Milliarden Euro entfiel der Großteil auf Ankäufe, veräußert wurden Immobilien im Wert von rund 833 Millionen Euro. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von rund 21,2 Milliarden Euro – ein neuer Rekordwert. Die 2020 weltweit erhaltenen Eigenkapitalzusagen summieren sich auf über 1,9 Milliarden Euro, von denen ca. 450 Millionen Euro aus Deutschland stammen.



Im vergangenen Jahr erfolgten insgesamt 74 Transaktionen in 14 Ländern, von denen acht den Wert von 100 Millionen Euro überschritten. Für institutionelle Investoren aus Deutschland transferierte Savills IM rund 825 Millionen Euro. Hiervon entfielen rund 652 Millionen Euro auf Ankäufe und 173 Millionen Euro auf Verkäufe. In Deutschland wurden sieben Transaktionen mit einem Volumen von rund 360 Millionen Euro getätigt. Das Unternehmen verwaltet in Deutschland Immobilien im Wert von rund 2,5 Milliarden Euro. 2020 erfolgte beispielsweise planmäßig die Übernahme des im Rahmen eines Forward Deals erworbenen Logistikkomplexes in Ansbach im Großraum Nürnberg für den Logistikfonds „Savills IM European Logistics Fund 2“ (ELF2) [wir berichteten]. Der gesamte Logistikkomplex ist vollständig und für eine Laufzeit von 20 Jahren an die Otto Group vermietet. Zum Jahresende 2020 nutzte Savills IM die gute Marktlage mit hoher Nachfrage nach großflächigen Logistikobjekten und verkaufte für seinen deutschen Club Deal-Spezialfonds „Nordic Logistics Club Deal“ einen Logistikkomplex in Torsvik nahe Jönköping in Schweden für rund 141,6 Millionen Euro [DWS kauft in Schweden von Savills IM für 141,6 Mio.].



Im Dezember 2020 wurde der auf den europäischen Lebensmitteleinzelhandel fokussierte deutsche Spezialfonds „Savills IM European Food Retail Fund“ mit Eigenkapitalzusagen in Höhe von 109 Millionen Euro von sechs deutschen institutionellen Investoren aufgelegt. Erstes Investment ist ein dänisches Supermarktportfolio bestehend aus 38 urban gelegenen Objekten mit einem Volumen von ca. 140 Millionen Euro [wir berichteten].



Auch im Asset Management der Bestandsobjekte konnten trotz des herausfordernden Marktumfelds wichtige Mietverträge abgeschlossen werden. Ein besonderer Vermietungserfolg gelang den Savills IM-Experten in Stuttgart: Der Bestandsmieter, die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland, hat ihren Mietvertrag über 9.887 m² Bürofläche für weitere 13 Jahre verlängert [wir berichteten]. Im Zuge dessen werden die Mietflächen umfangreich umgebaut und modernisiert. Dies war einer der größten Vermietungsdeals im Stuttgarter Markt im vergangenen Jahr. Und auch im Norden der Republik gab es wichtige Vermietungserfolge zu verzeichnen: Für ein Wohn- und Geschäftshaus in Bestlage der Kröpeliner Straße in der historischen Altstadt von Rostock hat sich der langjährige Hauptmieter Deichmann für weitere zehn Jahre an den Standort gebunden [wir berichteten]. Zusätzlich konnte WMF als neuer Mieter gewonnen werden. Somit konnte die Vollvermietung der Verkaufsflächen realisiert und gesichert werden [wir berichteten].



2020 war erneut ein erfolgreiches Jahr für die europäische Logistikplattform von Savills IM. Der „Savills IM European Logistics Fund 3“ (ELF 3) erhielt bislang mehr als 375 Millionen Euro an Eigenkapitalzusagen von deutschen Investoren und erwarb sieben Objekte in Frankreich, den Niederlanden und Polen [wir berichteten]. Der Vorgängerfonds ELF 2 tätigte mit dem Ankauf im niederländischen Venray seine finale Transaktion und ist mit 28 Objekten in sechs europäischen Ländern mit einem Verkehrswertvolumen von rund 973 Millionen Euro voll investiert. Zudem wurden im Auftrag strategischer Partner unter anderem Logistikobjekte in Italien und Polen erworben.



„2020 brachte mit der COVID-19-Pandemie einige Herausforderungen mit sich. Manche Trends und Entwicklungen wie der Onlinehandel und die Digitalisierung wurden zusätzlich beschleunigt. Investoren sind nun gefragt, ihre Investments zu überprüfen und bestmöglich auf die neue Normalität auszurichten. Savills IM hat sein Angebot entsprechend auf besonders widerstandsfähige Sektoren fokussiert“, sagt Carolina von Groddeck, Head of Germany bei Savills IM.



„Unsere Logistikfonds entwickeln sich hervorragend. Der ELF 2 hat seine Aufbauphase nun abgeschlossen und sein Portfolio komplettiert. Auch der Nachfolgefonds ELF 3 erfreut sich großem Anlegerinteresse und verfügt über eine gut gefüllte Investmentpipeline. Zum Jahresende 2020 haben wir mit dem „European Food Retail Fonds“ ein weiteres Produkt aufgelegt, das den Nerv der Zeit trifft. Langlaufende und inflationsgebundene Mietverträge, bonitätsstarke Mieter, weitgehende Immunität gegenüber Rezessionen und eine eher geringe Anfälligkeit für Verschiebungen in Richtung Onlinehandel machen Lebensmittelgeschäfte zu einem attraktiven Investment mit langfristig gesicherten und stabilen Erträgen“, ergänzt Rena Knöpke, Managing Director und Head of Business Development Germany, Austria & Switzerland bei Savills IM.



„Die Auswirkungen von COVID-19 werden uns leider auch 2021 begleiten, aber sie werden abklingen. Wenn Anleger die kurzfristigen Auswirkungen der Pandemie durchschauen, können sie langfristigere Entwicklungen zu ihrem Vorteil nutzen. Es gibt Chancen in Marktsektoren, die sich als besonders widerstandsfähig bewiesen haben – dazu zählen Logistik, Lebensmitteleinzelhandel und Wohnen. Mit Blick auf das anhaltende Niedrigzinsumfeld sind die Renditen von Immobilieninvestments sogar noch attraktiver geworden.", kommentiert Kiran Patel, Global CIO und Deputy Global CEO, bei Savills IM.