Savills holt sich Maxi Emilia Günther und Romy Wagner

Maxi Emilia Günther

Nach der Etablierung des Bürovermietungssegments in Stuttgart im Dezember 2018 [wir berichteten] gewinnt Savills weitere Experten für das neue Team. Maxi Emilia Günther (27) und Romy Wagner (29) unterstützen den Standort als Associate Office Agency bzw. Assistant Office Agency und folgen damit ihrer Kollegin Maren Quoos, die seit Dezember als Director und Teamleader Office Agency Stuttgart fungiert [wir berichteten].

„Damit gewinnen wir zwei Mitarbeiter, die zuvor bereits mehrere Jahre erfolgreich in der Immobilienbranche tätig waren. Wir sind bereits ein eingespieltes Team, sodass wir gemeinsam die Marktanteile von Savills in Stuttgart ausbauen und einen soliden Grundstein für die Zukunft legen können“, sagt Maren Quoos. „Maxi Emilia Günther ist zudem im Markt bekannt und verfügt über ein umfassendes Netzwerk auf Mieter- und Eigentümerseite.“



Günther ist gelernte Immobilienkauffrau (IHK) sowie diplomierte Immobilienökonomin (ADI) und begann 2012 bei der Angermann Real Estate Advisory AG ihre Ausbildung mit einer Zusatzqualifikation zur Immobilienassistentin. Dort war die gebürtige Stuttgarterin seit 2014 in der baden-württembergischen Hauptstadt als Immobilienberaterin tätig, sammelte weitreichende Kenntnisse zum lokalen Marktgeschehen und hat sich auch hier schon auf das Bürovermietungssegment fokussiert. „Der Wechsel zu Savills gibt mir die Möglichkeit, meine Branchenerfahrungen zu vertiefen und von Beginn an zum Erfolg eines spezifischen Segments beizutragen. Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit dem bestehenden Investment-Team, um Synergieeffekte zu nutzen.“



Romy Wagner absolvierte eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation sowie zur Bürokauffrau und macht darauf aufbauend aktuell eine Zusatzausbildung zur geprüften Immobilienfachwirtin (IHK). Nachdem sie zwei Jahre lang in einer Steuerberatungsgesellschaft angestellt war, wechselte Wagner 2015 als Assistentin der Geschäftsführung und Projektmitarbeiterin bei der Planreal Wohnbau GmbH in die Immobilienbranche. Im Anschluss war sie in der gleichen Position bei der Wertconcept Investment Group GmbH u. a. für die Vermarktung von Wohn- und Gewerbeimmobilien zuständig, bevor sie 2018 bei der Angermann Real Estate Advisory AG anfing und hier die Assistenz im Vermietungsbereich von Gewerbeimmobilien übernahm. „Mein Ziel ist es, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und dem Standort zu wachsen und spannende Projekte in Angriff zu nehmen“, so Wagner.