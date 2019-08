Capcora wird neuer Mieter im Frankfurter “SaVie“

Die Capcora GmbH, eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung aus Frankfurt, hat rund 230 m² in der Savignystraße 43 im Stadtteil Westend bezogen. Als Eigentümervertreter des knapp 1.700 m² großen Bürogebäudes „SaVie“ fungiert die Pamera Real Estate Partners GmbH. Savills war während des Vermittlungsprozesses beratend für den Vermieter tätig.

„Das Objekt ist zwischen der Messe und dem Hauptbahnhof verortet und befindet sich demnach in zentraler Lage. In Kombination mit den modernen Ausstattungsstandards eignen sich die Räumlichkeiten daher optimal für den neuen Nutzer“, erläutert Benjamin Remy, Director Office Agency von Savills in der Mainmetropole. Neben Capcora konnte die Immobilie schon renommierte Mieter wie Oppenheimer Europe Ltd., eine global agierende Universal-Investmentbank.