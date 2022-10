Savills holt Marco Högl als Head of Residential Capital Markets

Seit dem 01.Oktober 2022 ist Marco Högl Teil des Operational Capital Markets (OCM) -Team, wo er als Head of Residential Capital Markets den Bereich Wohninvestment verantwortet. Die neue Service Line OCM wurde im März 2022 von Savills lanciert und deckt auch die Segmente Healthcare & Senior Living sowie Student Housing ab [wir berichteten].

.

„Mit Marco Högl gehen wir den nächsten wichtigen Schritt im Ausbau unserer Service Line. Mit seiner Erfahrung im nationalen sowie internationalen Kontext im Wohninvestment, haben wir weitere Expertise hinzugewonnen, die im derzeitigen Marktumfeld entscheidend ist“, sagt Karsten Nemecek, Managing Director Corporate Finance – Valuation bei Savills Germany. Mit der Service Line Operational Capital Markets ist Savills bereits seit Jahren vor allem in Großbritannien erfolgreich positioniert und war in den vergangenen drei Jahren bei Transaktionen in Höhe von über 20 Milliarden Pfund beratend tätig.



Högl (MRICS) war in den vergangenen acht Jahren für Jones Lang LaSalle in Frankfurt und London tätig. Zuletzt im Bereich Residential Investment sowohl auf deutscher als auch europäischer Ebene. „Savills gehört im internationalen Wohnimmobiliensegment zu den erfolgreichsten Marktteilnehmern. Wenngleich unser Fokus bei OCM auf dem Investmentbereich liegt, können Kunden auch in Deutschland auf die volle Dienstleistungspalette zugreifen. Damit bedienen wir die Anforderungen verschiedenster Zielgruppen. Ich freue mich auf die Möglichkeit gemeinsam mit dem Team an der bisherigen Entwicklung weiterzuarbeiten und in diesem chancenreichen Marktumfeld meinen Beitrag für einen erfolgreichen Ausbau zu leisten“, sagt Högl.