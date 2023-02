Mit Jörn Roock startet zum 01.02.2022 ein neuer Director Investment im Savills-Büro in Hamburg. Der gelernte Diplom-Immobilienökonom (ADI) mit rund 20 Jahren Berufserfahrung wird somit zukünftig Matthias Huss, Director und Head of Hamburg Office, bei der Ausgestaltung der Investment-Abteilung in der Hansestadt unterstützen.

