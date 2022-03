Savills holt Jens Lindner ins Frankfurter Office Agency Team

Jens Lindner

Zum 01.02.2022 hat Savills sein Bürovermietungsteam in Frankfurt verstärkt. Der Immobilienfachwirt Jens Lindner treibt zukünftig als neuer Director Business Development die Gewinnung neuer Mandate voran und legt seinen Fokus auf Vermittlungen im Flächensegment über 2.000 m².

„In meiner neuen Position bei Savills möchte ich mich mit meinem bestehenden Netzwerk einbringen und neue Kontakte knüpfen, um den Frankfurter Standort weiter voranzubringen. Ich freue mich auf die nächsten gemeinsamen Schritte“, so Jens Lindner.



„Unser Ziel ist es, das Großkundengeschäft am Frankfurter Standort weiter zu stärken und kontinuierlich auszubauen. Mit Jens Lindner holen wir uns dafür einen weiteren Experten und wertvolle Unterstützung für die Bürovermietung ins Team“, sagt Jan Stadelmann, Head of Frankfurt Office bei Savills.



Jens Lindner blickt auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz aus fast 20 Jahren in der Immobilienbranche zurück. In dieser Zeit wickelte er über 100 Projekte weltweit ab. „Unser Team wird mit Jens Lindner um einen Branchenkenner ergänzt, der mit seinem umfassenden Know-how und breiten Netzwerk ein Zugewinn für unser Tagesgeschäft ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, erklärt Christian Krieg, Director Office Agency Frankfurt bei Savills.



Zuletzt war Lindner als Managing Director bei der Green Group GmbH tätig, wo er seit 2011 unter anderem das Office Agency Team leitete. Seine berufliche Laufbahn begann er im Jahr 2004 bei der Knight Frank GmbH in Frankfurt am Main, bevor er nach seinem Wechsel zu Colliers International die weltweite Betreuung von Großkunden und Projektentwicklungen verantwortete.