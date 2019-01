Savills gewinnt Jill Jecht als Beraterin für Düsseldorfer Industrial Agency

Jill Jecht

Im Rahmen des deutschlandweiten Ausbaus der Industrial Agency erweitert Savills sein Team um eine weitere Expertin am Standort Düsseldorf. Jill Jecht (21) ist seit 1. Januar 2019 als Consultant für die Vermietung und den Verkauf von Industrieimmobilien in der Region zuständig und unterstützt Stefan Bendix, der hier seit dem 1. Oktober 2018 als Director und Teamleader agiert [wir berichteten]. Insgesamt wächst der Beraterstab damit auf fünf Industrieexperten in Düsseldorf und Köln.

„Ich freue mich sehr, dass Jill Jecht unsere Abteilung mit lokaler sowie branchenspezifischer Expertise zusätzlich stärkt. Sie hat in ihrer kurzen Karriere bereits bedeutende Akquisitionen sowie Mietvertragsabschlüsse im Großraum Düsseldorf getätigt. Mit dem Zugewinn von Jill Jecht geht der Aufbau des Industrial Agency Teams in Düsseldorf zügig und planmäßig voran“, berichtet Stefan Bendix, Director und Teamleader Industrial Agency bei Savills in Düsseldorf. „Die Assetklasse Industrie wird für Nutzer und Anleger immer attraktiver. Um dieser Marktentwicklung Rechnung zu tragen, wird Savills diesen Bereich zukünftig auf bundesweiter Ebene ausbauen.“



Jill Jecht absolvierte im Mai 2017 erfolgreich ihre Ausbildung zur Immobilienkauffrau bei Jones Lang LaSalle in Düsseldorf und war dort bis zuletzt als Junior Consultant in der Industrial Agency tätig. Parallel zu ihrer neuen Position bei Savills hat die gebürtige Neusserin nebenberuflich ein Studium zur Diplom-Immobilienökonomin an der ADI aufgenommen. „Industrieimmobilien gewinnen insbesondere angesichts des umfassenden Strukturwandels am Einzelhandels- und Logistikmarkt immer mehr an Relevanz und Dynamik – das macht meine Aufgabe umso interessanter“, so Jecht.