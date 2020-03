Karsten Sievers neuer Leiter von Savills' National Investment Team

Karsten Sievers

Savills hat zum 1. März sein National Investment Team verstärkt. Neu dabei ist Karsten Sievers (33), der dort die Position des Director und Teamleader National Investment innehat. Das National Investment Team wird vom Frankfurter Büro aus zentral und deutschlandweit agieren, um die lokalen Investmentteams sowohl auf regionaler als auch auf nationaler Ebene zu unterstützen.

„Der deutsche Gewerbeinvestmentmarkt befindet sich in einer Hochphase, in der sich sowohl nationale als auch internationale Kapitalanleger breiter aufstellen und in mehrere der Top-7-Märkte investieren. Umso entscheidender ist es, mit entsprechendem Know-how aufwarten zu können und die Vernetzung zwischen unseren lokalen Teams weiter zu stärken“, sagt Marcus Lemli, CEO Germany und Head of Investment Europe bei Savills. „Wir freuen uns, dass Karsten Sievers uns mit seiner Investment-Expertise bereichern und als Schnittstelle der deutschlandweiten Niederlassungen fungieren wird.“



Karsten Sievers startete seine Karriere 2012 bei Ernst & Young in Luxembourg, bevor er 2014 nach einer Zwischenstation bei der ehemaligen Banque LBLux S.A. zu Jones Lang LaSalle nach Frankfurt wechselte. Dort war der studierte Immobilienökonom in den vergangenen sechs Jahren sowohl im Central Investment Team als auch im Retail Investment-Bereich tätig und verantwortete ab 2018 als Director insbesondere die Sell-side- und Buy-side-Services.



„Die neue Aufgabe bei Savills gibt mir die Möglichkeit, meine gesammelten Erfahrungen für alle deutschen Investmentmärkte gewinnbringend einzusetzen und an der Entwicklung unterschiedlicher Assetklassen mitzuwirken. Insbesondere angesichts des wachsenden Angebotsmangels wird es immer wichtiger, verschiedene Nutzungsformen miteinander zu verknüpfen und sowohl Käufern als auch Verkäufern neue und kreative Optionen zu bieten. Das macht meine künftige Position zu einer spannenden Herausforderung“, erklärt Karsten Sievers.