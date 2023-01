Savills gewinnt Holger Michaelis für Berliner Standort

Holger Michaelis

Zum 01. Januar 2023 hat Savills Holger Michaelis als Director und Head of Business Development am Standort Berlin verpflichtet. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe, auf die Teams und auf die nächsten gemeinsamen Schritte“, so Michaelis.

In seiner Funktion wird er die Teams aus dem Investment- sowie Office Agency-Segment übergreifend bei der Akquisition unterstützen. „Wir haben mit Holger Michaelis einen absoluten Experten für unser Berliner Team gewinnen können, der mit seiner langjährigen Erfahrung und seiner Führungskompetenz dazu beitragen wird, uns am Standort weiterzuentwickeln“, sagt J. Philipe Fischer, Director und Head of Berlin Office von Savills.



Seit 2012 war Michaelis bei Grossmann & Berger als Geschäftsführer in Berlin tätig [wir berichteten], bis Ende 2016 zudem gleichzeitig Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Johs.Reese Immobilien Consulting [wir berichteten]. Zuvor agierte Michaelis unter anderem als Geschäftsführer bei M.M: Warburg Schlüter Berlin.