Savills IM kauft für seinen European Logistics Fund 3 (ELF 3) im Rahmen einer Sale-and-Lease-back-Transaktion das Grade A-Distributionszentrum in Veghel von Biotope B.V.. Über das Investitionsvolumen ist Stillschweigen vereinbart worden. Laut des Assetmanagers befinden sich weitere Objekte in Frankreich und Deutschland sich in fortgeschrittenen Ankaufsverhandlungen.

