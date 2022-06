Savills Investment Management hat im Rahmen einer Off-market-Transaktion ein Distributionszentrum in Rosersberg bei Stockholm in Schweden für seinen European Logistics Fund 2 erworben. Der Kaufpreis beläuft sich auf ca. 43 Millionen Euro. Das Portfolio des somit wieder vollinvestierten ELF 2 hält insgesamt 28 Logistikobjekte in sechs europäischen Ländern mit einem

[…]