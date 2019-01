Savills erweitert Dienstleistungsportfolio um Workplace Consulting

Constantin Beyerle

© Savills

Seit dem 1. Januar 2019 bietet Savills „Workplace Consulting“ an. Das am Münchener Savills-Standort ansässige Team ist deutschlandweit tätig und soll noch im Jahr 2019 durch weitere lokale Teams ergänzt werden. Die neue Unit ist dem Bereich Bürovermietung angegliedert. Unter der Leitung von Constantin Beyerle (36) wird der Fokus dieses Segments auf der Beratung und Planung rund um Büroflächen für Nutzer und Eigentümer liegen.

„Der Ansatz einer umfassenden Beratung beginnt bereits beim Status Quo des jeweiligen Unternehmens. Es ist entscheidend, die Bedürfnisse der Mieter zu kennen und damit auch die jeweiligen Prozesse im Arbeitsalltag“, sagt Panajotis Aspiotis, Managing Director und Interimsleiter des Bereichs Office Agency bei Savills. „Mit Workplace Consulting setzen wir genau hier an: Anhand einer Nutzerbedarfsanalyse und einer strategischen Beratung können wir bei einer eventuell notwendigen Umgestaltung unterstützen und damit die Basis für eine effiziente und angenehme Arbeitswelt schaffen. Umso wichtiger ist es, Experten in unseren Reihen zu haben, die sich mit der Materie auch aus baulicher Sicht auskennen.“ Neben der Nutzerbedarfsanalyse bietet Workplace Consulting Beratungsleistungen von der Machbarkeitsstudie über die strategische Flächenplanung bis hin zur Abstimmung rund um das Thema Ausschreibung und Vergabe bei Umbaumaßnahmen an und begleitet bis zur Fertigstellung.



Die letzten sechs Jahre war Constantin Beyerle Projekt- und Teamleiter bei der RBS Projekt Management GmbH in München. Zuvor hat der studierte Architekt zwei Jahre bei BNPPRE in der Abteilung Project Solutions Berufserfahrung gesammelt. „Die Arbeitsprozesse und Anforderungen heutiger Unternehmen an moderne Büros, seien es nun Start-ups oder auch große Konzerne, sind so vielfältig wie die jeweiligen Mitarbeiter. Zwischen Großraum- und Einzelbüros liegen viele Optionen, die den Arbeitsalltag erleichtern können“, erläutert Constantin Beyerle.



Mit der neuen Unit „Workplace Consulting“ reagiert der Immobiliendienstleister auf die individuellen Bedürfnisse von Mietern und kann so noch präziser auf die Wünsche und Anforderungen der Kunden eingehen. Damit komplettiert und verfeinert Savills sein Angebot im Bereich Bürovermietung.