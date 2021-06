Laut Savills werden in diesem Jahr in Europa die Spitzenrenditen für Büros neue Tiefstände erreichen. In zentralen Lagen dürften die Bürospitzenrenditen im weiteren Jahresverlauf um durchschnittlich 10 Basispunkte auf dann nur noch rund 3,5 % sinken. Bei Logistikimmobilien rechnet Savills mit einem durchschnittlichen Rückgang um 25 Basispunkte auf 4,0 %.…

[…]