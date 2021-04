Savills ernennt Jan-Niklas Rotberg zum Head of Office Agency Germany

Jan-Niklas Rotberg

Das Unternehmen überträgt die Leitung der nationalen Office Agency an eine erfahrene Führungskraft, die sowohl Unternehmen als auch Mitarbeiter sehr gut kennt, da Rotberg bereits seit 2011 bei Savills tätig ist.

.

Seit dem 1. April 2021 ist Jan-Niklas Rotberg für das bundesweite Bürovermietungsgeschäft bei Savills verantwortlich und wird zukünftig die lokalen Office-Teams unterstützen. „Das Ziel ist es, mit seiner Expertise und seinem Netzwerk nicht nur das nationale Geschäft noch stärker miteinander zu verzahnen, sondern auch die Zusammenarbeit mit unseren internationalen Kollegen weiter auszubauen“, sagt Marcus Lemli, CEO Germany und Head of Investment Europe bei Savills.



Rotberg löst Panajotis Aspiotis ab, der die Position seit 2019 kommissarisch geleitet hatte. „Wir freuen uns sehr, dass ein Kollege aus den eigenen Reihen die Leitung des Bereichs übernimmt. Es bestätigt unseren Weg bei Savills, die eigenen Mitarbeiter langfristig zu fördern und in ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen“, sagt Panajotis Aspiotis, der sich nun wieder ganz auf seine Aufgaben im deutschen Management konzentrieren wird.



Jan-Niklas Rotberg ist seit 2011 bei Savills, nachdem er zuvor eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann bei BNP Paribas Real Estate absolvierte und erste Berufserfahrungen sammeln konnte. Bei Savills startete Rotberg zunächst als Consultant in der Office Agency Düsseldorf und schloss während dieser Zeit erfolgreich ein Studium im Bereich Real Estate Asset Management an der EBZ Business School ab. Seine ersten Führungsaufgaben übernahm er 2016 als Teamleiter der Office Agency in Düsseldorf, bevor er 2018 in gleicher Funktion in die Hauptstadt wechselte. Unter seiner Leitung wurden Transaktionen wie die Deutsche Rentenversicherung (87.500 m²) [wir berichteten] und jüngst DKB (38.000 m²) [wir berichteten] erfolgreich begleitet und die Rolle als Marktführer gestärkt. Rotberg wird auch weiterhin seine Rolle als Teamleader der Office Agency in Berlin beibehalten und von dort aus operativ tätig sein. Der Standort Berlin wird seit Januar 2019 von J. Philipe Fischer geleitet.



„Der nachhaltige Ausbau und die Weiterentwicklung der nationalen Agency steht im Fokus. In Zusammenarbeit mit den einzelnen Teams werden wir hier zukunftsorientierte Strategien entwerfen“, erklärt Jan-Niklas Rotberg, neuer Head of Office Agency Germany bei Savills. „Abseits davon wird die stetige Entwicklung der Mitarbeiter sowie die Gewinnung und Förderung neuer Talente auch in Zukunft höchste Priorität haben.“