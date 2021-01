Savills erhält FM-Mandat von RLI Investors

Anfang des Jahres 2021 hat Savills das Facility Management der Gewerbeimmobilie in der Vichystraße 7-9 in Bruchsal übernommen. Das Objekt verfügt über rund 22.700 m² Mietfläche und wird von namhaften Logistikunternehmen genutzt. Das Gewerbegebiet im Westen Bruchsals ist durch die direkte Anbindung an die A5 ein idealer Standort für die Unternehmen. Die RLI Investors GmbH hat das Objekt bereits im Jahr 2018 für ihr Portfolio erworben [wir berichteten].

.