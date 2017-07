Savills erhält Exklusivmandat für „Rhein-Villa“ in Düsseldorf

Die UBS Deutschland AG wird Mitte 2018 in den aktuell entstehenden Neubau von Hines im CBD von Düsseldorf umziehen . Für die frei werdenden Flächen in der historischen „Rhein-Villa“ am Rheinpark Golzheim wurde Immobiliendienstleister Savills jetzt vom Eigentümervertreter, der Pamera Real Estate Partners GmbH, exklusiv mit der Nachvermietung beauftragt. Das um 1900 erbaute Solitärgebäude befindet sich in der Cecilienallee 11 und bietet rund 1.100 m² in renommierter Lage.

