Koddi zieht in den Düsseldorfer Bürokomplex „Clara und Robert“

Die Koddi GmbH bleibt Düsseldorf erhalten und mietet hierfür rund 380 m² im Bürokomplex „Clara und Robert“ an, der 2015 von Die Developer erbaut wurde und 2014 Richtfest feierte [wir berichteten]. Der US-amerikanische, cloudbasierte Marketingexperte für die Tourismusbranche bezieht damit nicht nur langfristig Flächen in der Johannstraße 37, sondern auch erstmals eigene Räumlichkeiten in Europa. Eigentümer der Immobilie ist ein Versorgungswerk. Savills war beratend für den Mieter tätig.

