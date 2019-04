Josef Haas mietet 6.800 m² Lager- und Logistikfläche in Frechen

Die Josef Haas GmbH bezieht neue Flächen in Frechen, westlich der Kölner Stadtgrenze. Hierfür mietet die mittelständische, inhabergeführte Spedition rund 6.800 m² Lager- und Logistikfläche in der Werner-von-Siemens-Straße 1 an. Vermieter des dreischiffigen Hallenkomplexes ist ein Family Office, das von der Dietrich + Partner Immobilien KG als Verwalter vertreten wird. Während Savills beratend für den Mieter tätig war, agierte die Dietrich + Partner Immobilien KG auf Eigentümerseite als Verwalter und Makler.

„Das Gebäude befindet sich im stark nachgefragten Gewerbegebiet Frechen, welches aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zu Köln und zum Autobahnkreuz Köln-West einen optimal angebundenen Standort für die unterschiedlichsten Branchen darstellt“, erläutert Jan Stemshorn, Director und Teamleader Industrial Agency bei Savills in Köln. Dies gilt insbesondere für das Logistiksegment. „Wir betreuen unsere Kunden mit unserer langjährigen Erfahrung in der Immobilienwirtschaft in Köln und Umland. Unser Ziel ist, Eigentümer auch in aktuell starken Märkten mit einer individuellen Managementstrategie zu unterstützen und besonders für professionelle Investoren optimale Lösungen herzustellen“ , ergänzt Ralf Dietrich, Geschäftsführer der Dietrich + Partner Immobilien KG.



Die Josef Haas GmbH bietet als inhabergeführtes Familienunternehmen in der dritten Generation am Standort Frechen und darüber hinaus umfangreiche Lager-, Logistik- und Silagedienstleistungen an. „Um den stetigen Wachstumskurs der letzten Jahre fortzuführen und unseren Kunden vom kleinen Start-Up- bis hin zum Großunternehmen weiterhin ausreichend Fläche anbieten zu können, freuen wir uns sehr, über unseren langjährigen Dienstleister Savills wieder eine passende Lagerfläche gefunden zu haben“, so Inhaber und Geschäftsführer Michael Haas. Neben zwei Bestandskunden wird die Josef Haas GmbH in der zusätzlichen Lagerfläche auch Neukunden betreuen und entsprechende Dienstleistungen anbieten können.