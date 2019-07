Cells erwirbt Düsseldorfer Bürokomplex für rund 40 Mio. Euro

Cells Property Investors erwirbt im Auftrag eines institutionellen Investors eine Core+ Immobilie in der Hans-Böckler-Straße 38 im Düsseldorfer Teilmarkt Kennedydamm. Laut Marktinformationen wurde das Objekt für rund 40 Mio. Euro verkauft. Der Verkäufer der rund 12.000 m² großen Büroimmobilie wurde exklusiv von Savills beraten.

