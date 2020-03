Logistikdienstleister sichert sich 15.300 m² großes Grundstück in Hilden

Ein Logistikdienstleister hat ein 15.300 m² großes Grundstück im nordrheinwestfälischen Hilden erworben. Neben der 7.200 m² großen Industriehalle mit Krananlagen bietet die Immobilie dem neuen Eigentümer rund 470 m² Büro- und Sozialflächen. Verkäufer des Grundstücks am Westring 1 ist Teco Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Während des Vermittlungsprozesses war Savills sowohl für die Käufer- als auch für die Verkäuferseite beratend tätig.

.

„Mit dem Objekt in Hilden konnten wir unseren Kunden einen bestens angebundenen Standort im Düsseldorfer Einzugsgebiet vermitteln. Insbesondere das nahelegende Autobahnkreuz Hilden und die Nähe zu seinen Kunden stellt für das Logistik- und Industrieunternehmen ein wichtiges Standortkriterium dar. Zudem ist der fußläufig erreichbare Bahnhof Hilden ein weiterer Pluspunkt für die Mitarbeiter des Unternehmens“, sagt Stefan Bendix, Director und Teamleader Industrial Agency bei Savills in Düsseldorf.



„Wir freuen uns, mit dem neuen Eigentümer einen leistungsstarken Partner für den Industriestandort in Hilden gefunden zu haben, und sehen für die Zukunft weitere Agglomerationseffekte für die Region“, ergänzt Christian Schwenger von der Wirtschaftsförderung Hilden, der die Transaktion auf Seiten der Stadt begleitet hat.