AIRA Pharm zieht ins „Flexus“

Die AIRA Pharm GmbH war aufgrund ihres Geschäftswachstums auf der Suche nach kurzfristig verfügbaren Flächen am Standort Düsseldorf und ist im Business Quartier Seestern fündig geworden. Anfang August 2019 hat der Vermarktungsspezialist von pharmazeutischen Produkten rund 310 m² in dem Bürogebäude „Flexus“ am Niederkasseler Lohweg 185 bezogen. Der Eigentümer des 1998 erbauten, siebengeschossigen Objekts wird durch die Corpus Sireo Real Estate GmbH vertreten. Im Rahmen des Anmietungsprozesses war Savills sowohl auf Vermieter- als auch auf Mieterseite beratend tätig.

„Flexibilität war bei dem neuen Mieter das A und O – nicht nur in Hinblick auf die schnelle Verfügbarkeit der Flächen, sondern auch in Bezug auf die Räumlichkeiten. Das Flexus vereint moderne, variable Arbeitsplatzkonzepte mit einer optimal angebundenen Lage“, erläutert Sebastian Renke, Associate Director und Teamleader Office Agency bei Savills in Düsseldorf. Flexus steht für ein Gebäudeensemble, bestehend aus dem Niederkasseler Lohweg 185 und dem Niederkasseler Lohweg 189-191, mit einer Gesamtmietfläche von rund 11.300 m². Die Gebäudestruktur lässt die Aufteilung in individuelle Mieteinheiten zu, die je nach Bedarf zwischen rund 160 m² und bis zu ca. 1.250 m² je Etage variieren können.