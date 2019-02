Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vistra GmbH & Co. KG hat einen zweiten Standort in der Kölner Innenstadt bezogen. Seit dem 15. Januar 2019 ist das Unternehmen auf insgesamt 531 m² Bürofläche auch in der Beethovenstraße 5-13 ansässig. Vor Ort werden die Geschäftsbereiche Wirtschaftsprüfu

[…]