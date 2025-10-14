Sauter mietet 1.200 m² in Münchner Highlight Towers

Montibus Asset Management hat mit Sauter Deutschland einen Mietvertrag in den Münchner Highlight Towers abgeschlossen. Im Zuge dessen hat der Gebäudemanagement-Dienstleister seine Mietflächen verdoppelt. „Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner Sauter Deutschland in den Highlight Towers nicht nur fortzusetzen, sondern auch auszubauen“, sagt Olaf Claessen, Geschäftsführer der Montibus Asset Management GmbH.

