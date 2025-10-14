Bestandsflächenerweiterung
Sauter mietet 1.200 m² in Münchner Highlight Towers
Montibus Asset Management hat mit Sauter Deutschland einen Mietvertrag in den Münchner Highlight Towers abgeschlossen. Im Zuge dessen hat der Gebäudemanagement-Dienstleister seine Mietflächen verdoppelt. „Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner Sauter Deutschland in den Highlight Towers nicht nur fortzusetzen, sondern auch auszubauen“, sagt Olaf Claessen, Geschäftsführer der Montibus Asset Management GmbH.
„Wir freuen uns außerordentlich über die Erweiterung unserer Räume in den Münchner Highlight Towers. Mit diesem Schritt schaffen wir nicht nur zusätzliche Fläche für unser stetig wachsendes Team, sondern setzen zugleich ein klares Zeichen für die langfristige Entwicklung und Präsenz von Sauter am Standort München. Die Entscheidung ist Ausdruck unserer vertrauensvollen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden, die uns auf diesem Weg partnerschaftlich begleitet.“, sagt Werner Ottilinger, Geschäftsführer Sauter Deutschland.
Montibus verantwortet im Auftrag des Eigentümers Oaktree das Asset-Management und die Revitalisierung der Highlight Towers [wir berichteten]. Die Repositionierung der Landmark-Immobilie mit fast 90.000 m² modernster Büro- und Gewerbefläche ist weitestgehend abgeschlossen. Die Eröffnung von zwei Restaurants findet noch Ende 2025 statt. „Dieser weitere Mietvertrag ist ein starkes Signal für die Highlight Towers und zeigt den Erfolg bei der Revitalisierung. Die hochwertigen Flächen, die herausragende Konnektivität und die umfassenden Services machen diese moderne Campus-Immobilie für unsere Mieter einzigartig“, so Olaf Claessen weiter.
Der neue Campus der Highlight Towers überzeugt durch eine Vielzahl an Annehmlichkeiten: Dazu gehören weitläufige Grünanlagen, Restaurants, ein Bike-Park mit Duschen sowie ein Concierge-Service, der Paketannahmen organisiert und Bringdienste für Lebensmittel- und Reinigungsservices vermittelt. Sport- und Freizeitangebote wie geführte Fahrradtouren laden zu erholsamen Pausen und Aktivitäten ein.
Der Fokus der Highlight Towers liegt auf nachhaltiger Modernisierung und digitaler Vernetzung. Ein KI-gestütztes Energiekonzept und eine moderne Gebäudeautomation steigern die Energieeffizienz, senken den CO₂-Ausstoß und stärken die ESG-Kompatibilität. Die LEED-Gold- und WiredScore-Platin-Zertifizierungen bestätigen den hohen Standard. Dank ihrer zentralen City-Lage mit Anbindung an die A9, den Flughafen und den ÖPNV verbinden die Highlight Towers Funktionalität und Ästhetik auf höchstem Niveau.