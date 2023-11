Die Sauter FM GmbH hat ca. 245 m² Bürofläche in der Rendsburger Straße 10 in Hannover-Lahe angemietet. Der Einzug soll noch im Verlauf des vierten Quartals 2023 erfolgen. Angermann war bei der Anmietung vermittelnd tätig. Eigentümer ist die VG Immobilien Weißensee 613 GmbH & Co. KG.

