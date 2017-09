Die Sauter-Cumulus GmbH hat in der Kesselstraße 17-21 in Stuttgart ca. 1.315 m² Bürofläche angemietet. Der Spezialist für Gebäudeautomation und Facility Management zieht mit seiner Stuttgarter Niederlassung zum September 2017 in den Stadtteil Wangen um. Eigentümer und Vermieter des Bürogebäudes mit insgesamt 17.500 m² ist die DIBAG Industriebau AG. JLL hat die Anmietung vermittelt.



