Saturn eröffnet neuen Flagship-Store in Toplage von Köln

Saturn zieht innerhalb Kölns um und schließt seinen bisherigen Standort in der Galeria Kaufhof. Für den neuen Flagship-Store wurde das bisher durch das Modehaus Jacobi genutzte benachbarte Gebäude in der Hohen Straße 46-50 Ecke Gürzenichstraße komplett angemietet. Jacobi schließt zum Ende des Monats seine Pforten. Die markante Einzelhandelsimmobilie verfügt über eine Gesamtfläche von 10.165 m² und wird zunächst umfangreich umgebaut. Die Eröffnung des Saturn-Flagships ist für Frühjahr 2018 geplant.

VIU Eyewear mietet in der Ehrenstrasse

Aber nicht nur in der Hohen Straße tut sich etwas, auch in der 1A-Lage Ehrenstraße wird fleißig umgezogen. Das trendige Schweizer Eyewear Label VIU hat in der Ehrenstraße 35a-37 eine Fläche von rund 100 m² angemietet und verlässt seinen bisherigen Standort in der Kettengasse. In der Ehrenstraße übernimmt das Unternehmen das jetzige Ladenlokal von Rituals, die wiederum in derselben Lage eine größere Fläche beziehen. Der neue VIU-Shop eröffnet voraussichtlich im August 2017. Die Vermittlung erfolgte in diesem Fall wie auch bei der Anmietung von Saturn durch Storescouts. In beiden Fällen sind die Vermieter private Eigentümer.