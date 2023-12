Saturn bleibt in der Osnabrücker Kamp-Promenade

Völkel Real Estate ist es gelungen, zwei namhafte Großmieter im langjährig gemanagten Objekt „Kamp Promenade“ in Osnabrück erneut für eine langfristige Zusammenarbeit zu gewinnen. Darunter die Elektronikkette Saturn, die bereits seit der Eröffnung des Einkaufszentrums auf einer Verkaufsfläche von rund 4.000 m² ansässig ist.

.

Saturn hat sich dazu entschieden, sein Engagement am Standort mit der Adresse Kamp 49 zu erneuern und seinen Mietvertrag langfristig zu verlängern. Diese Entscheidung ist ein deutliches Zeichen des Vertrauens in die Lage und die Zukunftsperspektiven der Kamp Promenade in Osnabrück. Ebenso hat ein weiterer bedeutender Ankermieter seinen Mietvertrag langfristig verlängert, was die Position des Centers als wichtige Einkaufsdestination in der Innenstadt weiter festigt. Diese Verlängerungen sind nicht nur ein positives Signal für den Standort selbst, sondern auch ein starkes Commitment für die Vitalität und Attraktivität der Innenstadt.



Die in 2004 eröffnete und in 2014 erweiterte Kamp-Promenade ist ein offenes Einkaufszentrum im Herzen der City von Osnabrück, das sich über fünf Gebäudeteile erstreckt und über 23 Mieter aus Retail und Office vorweist. Diese jüngsten Entwicklungen sind ein klares Indiz für die anhaltende Anziehungskraft des Objektes. Seit 2017 wird das Einkaufszentrum von Völkel Real Estate im Full-Service für den Investor Deka Immobillien Investment GmbH gemanagt [wir berichteten].