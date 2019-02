Satellite Office vergrößert Standort auf der Königsallee

Nur ein knappes Jahr nach der Eröffnung der Düsseldorfer Dependance vergrößert Satellite Office die 850 Quadratmeter-Fläche um zusätzliche 800 m². Es entstehen weitere Konferenzräume sowie 30 Einzel- und Teambüros mit über 80 Arbeitsplätzen.

Insgesamt bietet Satellite Office nun auf einer Fläche von über 1.650 m² 51 Büros mit insgesamt 130 Arbeitsplätzen und 45 Plätzen im Silent-Co-Working- Bereich an. Die Lage der Immobilie, das bekannte Girardet-Haus, ist direkt an der Düsseldorfer Königsallee.



Düsseldorf gehört zu den wirtschaftlich am schnellsten wachsenden Regionen in Deutschland. Das Angebot an Büroflächen ist begrenzt, die Nachfrage steigt überproportional. „Die Lage am Immobilienmarkt für Büroflächen ist nicht nur in Düsseldorf sondern in ganz Deutschland kritisch. Hier hat tatsächlich eine Verknappung des Marktes stattgefunden. Die Chancen, Büros in Innenstadtlagen zu mieten, sind also gering", so CEO Anita Gödiker zu den Gründen der Bestandsflächenerweiterung.