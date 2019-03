Satellite Office mietet am Frankfurter Opernplatz

Satellite Office hat den Mietvertrag für einen neuen Standort in Frankfurt unterschrieben. Der Anbieter von Co-Working-Flächen wird einen neuen Standort am Opernplatz 14 - mitten in der Frankfurter Innenstadt - eröffnen. Vermittelt wurde die Immobilie durch AllOfficeCenters, vermieterseitig beraten durch Blackolive und Cushman & Wakefield.

.

Damit eröffnet gegen Ende des Jahres 2019 der neunte Standort des Unternehmens. Auf 2.600 m² werden 160 Arbeitsplätze, 60 Büros und 5 Konferenzräume im Herzen der Mainmetropole entstehen. Fast alle Büros und Konferenzräume werden direkten Zutritt auf die Terrassen haben.„Wir freuen uns sehr, diesen wichtigen und äußerst attraktiven Standort ab Ende des Jahres anbieten zu können. Jetzt passt die Lage, es passt die Immobilie, es passt das Angebot und damit der Zeitpunkt. Im Frankfurter Bankenviertel ist jeder Quadratmeter heiß umkämpft, Preise erreichen Höchstniveau. Hier sind die vorauseilenden Auswirkungen eines unklaren Brexit deutlich spürbar. Viele Finanzunternehmen und deren Peripherie aus Consultants und Mittelständlern strömen schon jetzt erwartungsgemäß nach Frankfurt. Frankfurt ist vom Mieter- zum Vermietermarkt geworden. Unsere jahrzehntelange bodenstängie Arbeit zeigt uns als zuverlässigen Partner, der überzeugt„, so Anita Gödiker, CEO von Satellite Office.



„Den Zuschlag für den Opernplatz 14 haben wir Satellite Office auch erteilt, weil wir dieses Unternehmen nicht nur als verlässlich und mit höchster Qualität, sondern auch als „Unternehmen mit Seele“ wahrnehmen“, so Ronald Justus Kunz von der Eigentümergesellschaft Opernplatz S.à.r.L. & Co. KG.