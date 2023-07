Satellite Office im K35 offiziell eröffnet

Satellite Office hat erfolgreich seinen neuesten Workspace in Stuttgart eröffnet. Höhepunkt des Abends war die Rede von Günther Oettinger, Ministerpräsident a.D. von Baden-Württemberg und ehemaliger EU-Kommissar, der zum einen über die starke Wirtschaftskraft aber auch die wirtschaftlichen Herausforderungen der Region sprach.

