Sassenscheidt erreicht 50% Vermietung in Artist Residencies

Wo einst Mitarbeiter der Firma Henkel ihre Büros hatten, haben kürzlich bereits die ersten Kunstschaffenden ihre neuen Ateliers bezogen. „Artist Residencies“ lautet die kreative Zwischennutzung, bei welcher der Projektentwickler Sassenscheidt in Kooperation mit dem Kunstverein 701 e.V. das leerstehende Bürogebäude Kreativen zur Verfügung stellt [wir berichteten]. An der Ecke Bonner Straße und Niederrheider Straße entsteht ein temporärer Kreativ-Hub in Holthausen, der Künstlern ein Zuhause auf Zeit bietet.

„Wir freuen uns, dass wir über 50 % der verfügbaren Ateliers vermieten und die ersten Künstler bereits die Räume beziehen konnten. Die große Nachfrage bestätigt unsere Annahme, dass es an Raum für Kunstschaffende fehlt,“ erörtert Erik Sassenscheidt, geschäftsführender Gesellschafter der Sassenscheidt-Gruppe das Projekt.



Noch sind einige Ateliers verfügbar. Die Räume können als Ateliers ab sofort mit einer Festlaufzeit von 12 Monaten kostengünstig angemietet werden, anschließend ist eine Verlängerung auf Anfrage möglich. Neben den knapp 60 Atelier- und Kreativräumen in den Größen S, M und L, gibt es auch Lager- und größere Ausstellungsflächen im Untergeschoss. Eine klassische Miete fällt bei „Artist Residencies‘“ nicht an: Die Künstler erhalten ein All-inklusive-Paket aus Fläche, Strom, Heizung, Warmwasser, Nutzung und Reinigung der allgemeinen Räume (WCs, Teeküchen, etc.).



Aktuell befindet sich ein Fünfzigerjahre-Bestandsgebäude auf dem Grundstück, das sich seit 1974 im Besitz von Henkel befand. Die Sassenscheidt-Gruppe hat das 7.650 m² große Grundstück von der Henkel AG & Co. KGaA Düsseldorf Holthausen übernommen [wir berichteten] und lässt dort mit dem One17 ab 2024 einen modernen Bürokomplex in Holzhybridbauweise entstehen. Der Bauantrag wurde bereits eingereicht. Der Baustart für das One17 ist für Ende 2024 geplant. Nach seiner Fertigstellung wird das One17 an der Ecke Bonner Straße und Niederrheider Straße sowohl Startups als auch etablierten Unternehmen Raum für flexible Eigennutzung und Co-Working-Flächen bieten. Dafür ist eine Bruttogrundfläche von knapp 20.000 m² geplant, die sich auf sieben Stockwerke verteilt. Der Innenhof des One17 soll als moderne Campusfläche dienen. Neben der holzhybriden Bauweise sind Dachbegrünungen und Photovoltaikanlagen Teil der umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie des Projekts.