Sascha Faust wird neuer Niederlassungsleiter der BF.direkt AG in Frankfurt

Sascha Faust

Die BF.direkt AG ernennt Sascha Faust (43) zum Leiter der Niederlassung Frankfurt am Main. Sascha Faust ist seit Anfang 2016 bei der BF.direkt als Director Real Estate Finance tätig. In seiner neuen Funktion wird er schwerpunktmäßig den Ausbau der Vertriebsorganisation und des Kundenportfolios im Rhein-Main-Gebiet verantworten.

Sascha Faust verfügt über 24 Jahre Berufserfahrung im Immobilienfinanzierungsgeschäft, im Bereich Corporate Banking und Wealth Management. Vor seinem Eintritt bei der BF.direkt arbeitete er von 2013 bis 2016 bei der UBS Deutschland AG in Frankfurt. Davor war er 16 Jahre bei mehreren Hypothekenbanken und Immobilienfinanzierern tätig, unter anderem bei der Hypothekenbank Frankfurt AG (vormals Eurohypo) und ihren diversen Rechtsvorgängern. In dieser Zeit war er zuletzt beteiligt an der Strukturierung und dem Arrangieren von komplexen, kapitalmarktfähigen Finanzierungen für nationale und internationale Real Estate Kunden.