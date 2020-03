Sascha Braun neuer Geschäftsführer der Pflugfelder

Die Pflugfelder Gruppe erweitert ihre Geschäftsleitung. Am 1. März 2020 hat Sascha Braun die Position des Geschäftsführers der Pflugfelder Immobilien Treuhand GmbH übernommen. Er leitet damit künftig gemeinsam mit Alexander Wieland den gesamten Maklerbereich der Pflugfelder Gruppe. Der 43-jährige Immobilienexperte, zuvor Abteilungsdirektor des ImmobilienCenters der Kreissparkasse Ludwigsburg, ist darüber hinaus für das Marketing der Unternehmensgruppe verantwortlich. Mit seiner langjährigen Erfahrung in diesem Fachbereich soll Braun dazu beitragen, die Marke Pflugfelder erfolgreich weiterzuentwickeln und noch klarer als Wohnimmobilienspezialist am Markt zu positionieren.

.