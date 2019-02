Sascha Basic erweitert Geschäftsführung bei DC Values

Sascha Basic

Seit dem 01.02.2019 ergänzt Sascha Basic (40) die Geschäftsführung der DC Values Investment Management, in der das Geschäft mit institutionellen Investoren der DC Values-Gruppe gebündelt ist. In seiner neuen Position bei der Immobiliengesellschaft mit Hauptsitz in Hamburg wird er zukünftig die Verantwortung für das Asset Management übernehmen und zusammen mit Dr. Henning Klöppelt das Geschäft weiter ausbauen.

Basic war zuletzt bei der Patrizia Deutschland GmbH als Associate Director Transaction tätig. In dem Unternehmen war er seit 2012 angestellt – zunächst als Senior Investment Manager und später unter anderem als Prokurist und als Teamleiter Highstreet und Office Investment. Seine vorherigen Stationen waren die Hansainvest GmbH, wo er als Senior Investment Manager tätig war, und die Koch Investment Beratungsgesellschaft mbH in Düsseldorf, bei der er 2001 seine Karriere als Leiter der gewerblichen Vermietungsabteilung begonnen hatte. Insgesamt kann Basic auf einen Track-Record von über 4,5 Mrd. Euro Transaktionsvolumen zurückblicken.